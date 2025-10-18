Ariel Beltramo fue uno de los tantos jugadores argentinos que vistieron la camiseta de Universidad de Chile durante los años 90. El trasandino que llegó proveniente del Deportivo Armenio y tuvo pasos por River Plate, quedó tan fascinado con su etapa en el club que hasta se declara hincha.

Fue solo entre 1992 y 1993 que el delantero vistió los colores del ‘Romántico Viajero’. Sin embargo, aquellos dos años fueron suficientes para impregnarse del ADN estudiantil, al punto de que el propio jugador confesó nunca habría ido al archirrival.

En diálogo con Radio ADN, el exfutbolista volvió a repasar su cercanía con el cuadro laico pese a que han pasado más de tres décadas desde su paso por el club: “Hace poco estuve en el CDA, porque llevé a un chico a probarse. Ahí saludé a Cristián Romero, quien está entrenando en una de las categorías. Ojalá en algún momento yo también pueda estar presente para ayudar en la formación de jugadores“.

Ariel Beltramo y su profundo amor por Universidad de Chile

A su vez, reveló sus deseos de regresar a Chile para trabajar en el club de sus amores: “Me gustaría trabajar en Universidad de Chile, ojalá se dé la posibilidad. Ahora me di a conocer con toda la gente que monitorea y decide los destinos de cada profe. Yo tengo varios años de experiencia, he tenido escuelas de fútbol en Argentina, he venido a trabajar a Chile, a hacer capacitaciones, clínicas de fútbol, siempre ligado a este maravilloso deporte”.

Fue allí cuando confesó que, de tener la chance de trabajar para el “Cacique”, lo rechazaría por su fuerte identificación con los universitarios: “Ojalá pueda volver a la U para formar grandes goleadores, mucho mejores que yo. Me siento identificado con la U, por eso le doy la prioridad y seguramente no trabajaría en Colo Colo. Si mañana me ofrecen la posibilidad de trabajar ahí, diría que no, aunque no me convenga económicamente, pero tengo principios y códigos“.

“He seguido la campaña de la U a la distancia, pero el fin de semana pasado fui al estadio Santa Laura a ver el partido contra Palestino. Feliz de encontrarme con la gente de mi época, con la gente joven de esta época y con los mismos cánticos que me hicieron recordar mi historia con la U”, sentenció.