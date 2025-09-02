Un día clave viven Universidad de Chile e Independiente en la sede de CONMEBOL en Luque, Paraguay, donde el órgano rector del fútbol sudamericano escuchó este martes a ambos clubes y sus descargos respecto a los graves incidentes que se vivieron en el estadio Libertadores de América.

La delegación azul compuesta por el presidente de Azul Azul Michael Clark, el abogado José Ramón Correa y el experto Gerardo Acosta, hicieron los descargos correspondientes con todas las contundentes pruebas recabadas los últimos días.

En esa misma línea, la U también presentó a una serie de testigos, donde destacó uno, el analista de videos y parte del staff técnico de Gustavo Álvarez, Matías Cruz.

El profesional vivió una noche de terror en el estadio de Independiente tal como tantos hinchas azules, porque una vez que se suspendió el partido, quedó a merced de los plateístas del cuadro argentino ubicados muy cerca de donde estaba la transmisión oficial del partido.

Según informó BOLAVIP desde Buenos Aires, un día después del partido, Cruz al estar vestido con la ropa oficial de Universidad de Chile junto a un colaborador fue agredido brutalmente por los hinchas locales, y que no tenían que ver con los barristas que estaban con fierros y elementos punzantes, si no que eran hinchas de aquellos que pagan las entradas más caras.

Matías Cruz, el testigo clave de Universidad de Chile

El analista de videos de Gustavo Álvarez no sólo fue agredido físicamente, los desalmados intentaron robarles su vestimenta corporativa, tanto a él, como a su acompañante. Esto deja en claro el ambiente bélico vivido esa noche, y que afectó directamente a un funcionario de Universidad de Chile.

Matías Cruz tuvo la oportunidad este martes de contar todo en CONMEBOL, dando cuenta lo explicado anteriormente, que la violencia no sólo fue de parte de los barristas de Independiente, también de la gente que fue a platea.

¿Cuándo CONMEBOL tendrá el fallo por el partido entre Independiente y Universidad de Chile?

Se entiende que este miércoles los jueces dejarán el fallo en acuerdo, y este se hará público el jueves 4 o viernes 5 de septiembre.