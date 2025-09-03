Una comitiva de Universidad de Chile se encuentra en la sede de la CONMEBOL en Paraguay donde el día de ayer hizo sus descargos en una audiencia, dando un paso importante para lograr la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Si bien todo se mantuvo con mucho hermetismo, fue Gerardo Acosta, el abogado paraguayo contratado por Universidad de Chile, quien habló escuetamente tras la presentación de los descargos azules en el ente rector del fútbol sudamericana.

En la U confían en la clasificación. | Foto: Photosport

El jurista guaraní aseguró que el cuadro azul ya presentó todos sus descargos y las pruebas que lo eximen de responsabilidades ante Independiente de Avellaneda: “La carpeta investigativa es confidencial. Vamos a esperar la decisión del tribunal”

“No nos dieron plazo, no queremos que esto se transforme en una bola de nieve. Yo hice mi trabajo, pero ahora hay que esperar la decisión”, complementó sobre el próximo paso a seguir para los azules, el cual es netamente esperar a que CONMEBOL tome una determinación final.

Ahora, y según diversos trascendidos, la decisión provisoria de la CONMEBOL estará disponible entre mañana jueves y el viernes, donde seguramente se dará como clasificado a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana a Universidad de Chile.

El posible rival de la U en Copa Sudamericana

Alianza Lima es el hipotético rival de Universidad de Chile en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La ida se jugaría en suelo peruano el jueves 18 de septiembre, mientras que la revancha sería el 25 en territorio nacional.