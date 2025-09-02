Universidad de Chile recibió su primera sanción tras la masacre vivida ante Independiente de Avellaneda por Copa Sudamericana. Los azules deberán cumplir a cabalidad.

¿Con qué? Tras los lamentables hechos de violencia ocurridos el pasado 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de Argentina tomó una determinación.

La entidad pública castigó a los azules por más de dos años en la Provincia de Buenos Aires. Su hinchada no podrá decir presente en caso de tener que visitar la capital trasandina.

“Disponer en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires la prohibición absoluta del ingreso de público visitante, en los eventos futbolísticos -oficiales o amistoso- en los que participe el Club Universidad de Chile“, señaló el texto.

¿Hasta cuándo recayó el castigo hacia los azules? “Hasta el 31 de diciembre de 2027. En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N°11.929, sus modificaciones y el Decreto Reglamentario 1863/02″, agregó el documento.

Finalmente, la entidad gubernamental lanzó: “Solicítese informe respecto a las personas seguidoras del Club sancionado que, en su país, tengan prohibido el ingreso a eventos deportivos por haber cometido infracciones y/o delitos“.

La hinchada de Universidad de Chile no podrá decir presente en Buenos Aires hasta fines de 2027.

Universidad de Chile espera por el fallo CONMEBOL

Ahora, los azules deberán esperar por la inminente sanción del ente rector del fútbol sudamericano. Los jueces deberán dirimir si reanudar el encuentro de vuelta ante Independiente o eliminar a uno de los involucrados.