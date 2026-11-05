Fernando Gago muestra su felicidad por este jugador de la U. de Chile: “Se siente muy bien”

El entrenador azul, Fernando Gago habló tras lo que fue el partido de la U ante Antofagasta en Copa Chile.

Universidad de Chile tenía hoy un duelo importante en este cierre de temporada, en donde los ‘Azules’ vencieron por 4-0 a Deportes Antofagasta y lograron revertir la serie para avanzar a las semifinales de la competición.

Tras lo que fue este duelo, el entrenador Fernando Gago conversó con TNT Sports y dejó sus sensaciones de lo que fue este compromiso, en el que destacó el rendimiento de sus dirigidos, quienes en todo momento mantuvieron la tranquilidad para conseguir revertir la serie.

“Entendíamos, creíamos que el partido iba a ser de un gol. A partir del gol íbamos a encontrar más situaciones de ataque, más situaciones de espacio, íbamos a encontrar más un envión anímico y creo que fue en el momento justo el gol”.

“Entendíamos que por ahí el gol iba a llegar en el minuto 2, el minuto 40, en el minuto 60, no lo sabíamos, pero eso era la intención del partido”, comenzó señalando Gago.

Agregando a esto, el DT azul también puntualizó en que a pesar de la derrota ante la Universidad Católica, el equipo se mantuvo fiel a su estilo en este compromiso, el que los llevó a conseguir la clasificación en esta jornada.

La U venció a Antofagasta y se metió en semifinales | Foto: Photosport

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”Tenemos que seguir insistiendo con nuestra idea. Los chicos se sienten cómodos y la verdad que hoy fue un gran partido, hubo niveles individuales muy altos”, remarcó.

Gago y el partidazo de Rivero

Concluyendo, Gago comentó lo que fue el partidazo de Octavio Rivero, quien se alzó como la gran figura del partido, en donde mostró su felicidad por el rendimiento del goleador, quien tuvo un especial sistema de trabajo en la U para estar al 100% en esta recta final del torneo.

“Entendíamos y le planteé una situación a Octavio para tenerlo lo mejor posible. Creíamos de que es lo físico era lo mejor. A veces el jugador de fútbol cuando está volviendo a una lesión, cree que está bien y necesita jugar un minuto para sacarse esa sensación de volver a jugar”.

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“Octavio lo hizo, lo hizo con un gol, se lo dije previo que al partido que lo iba a hacer jugar y después lo íbamos a trabajar para tratar de mantenerlo. Y bueno, por suerte hoy se vieron sus frutos, él se siente muy bien, pudo aguantar casi 70 minutos, 80 minutos, no sé cuánto jugó, y eso es muy importante”, cerró.