Universidad de Chile confirma su formación para enfrentar a Deportes Antofagasta por Copa Chile

Universidad de Chile confirma su formación para enfrentar a Deportes Antofagasta por la Copa Chile.

Universidad de Chile tiene en esta jornada un duelo clave dentro de la Copa Chile, en donde los ‘Azules’ se enfrentarán a Deportes Antofagasta por el duelo de vuelta por los cuartos de final del torneo.

La escuadra que es comandada por Fernando Gago buscará reponerse de lo que fue su dura derrota ante la Universidad Católica en la Liga de Primera y ante los ‘Pumas’, deberá revertir un 0-2 para poder avanzar a las semifinales de la Copa Chile.

Para este duelo, el entrenador azul realizó ciertas modificaciones dentro de su equipo para afrontar este importante desafío, en el que espera poder revertir esta serie y meterse en la ronda de semifinales de la Copa Chile, en donde incorpora a Lucas Barrera y Octavio Rivero al equipo titular.

De esta forma, la Universidad de Chile saltará al campo de juego con: Gabriel Castellón en portería; Nicolás Ramírez, Igor Lichnovsky, Matías Zaldivia en la defensa; Maximiliano Guerrero, Lucas Barrera, Charles Aránguiz, Agustín Arce y Marcelo Morales en mediocampo; Eduardo Vargas y Octavio Rivero en delantera.

La U quiere dar vuelta la llave | Foto: Photosport

El duelo entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta se disputará este jueves 5 de noviembre a partir de las 19:00 horas en el Estadio Santa Laura y el juez del partido será Mathias Riquelme.