Universidad de Chile tiene que prestar atención a cada detalle del mercado de fichajes. El cuadro azul no solo debe enfocarse en este período de pases, sino que también proyectar eventuales movimientos a futuro.

Reflejo de ello es la situación de un jugador que está a préstamo fuera del país. Si bien interesa en Olimpia, su arribo al elenco paraguayo es prácticamente imposible. La razón: el club en el que está cedido no lo dejará salir.

Según información recabada por BOLAVIP Chile, ese es el caso de Gonzalo Montes. El volante de 30 años despertó la atención del gigante de Sudamérica, pero su situación es compleja.

¿Por qué motivo? Tiene contrato vigente con Montevideo City Torque hasta diciembre de 2026, por lo que Universidad de Chile no tiene voz ni voto hasta, al menos, junio de dicho año.

Recién a mitad de temporada, el elenco estudiantil puede ejercer la repesca por el mediocampista, pero puede que sea muy tarde para viajar a Asunción. Por el momento, su relación con Olimpia no pasará de las consultas pertinentes.

Gonzalo Montes interesa en Olimpia. Sin embargo, Universidad de Chile está de manos atadas. (Imagen: Photosport)

Pertenece a Universidad de Chile: el semestre de Gonzalo Montes

Desde su partida de los azules a mediados de 2025, el mediocampista charrúa disputó un total de ocho compromisos con Montevideo City Torque. En dichos duelos, anotó cuatro goles.

Si todo marcha a la perfección, se mantendrá en tal escuadra hasta diciembre de 2026. Su préstamo fue pactado por 18 meses, con opción de repesca al año desde su salida de Universidad de Chile.

En síntesis: