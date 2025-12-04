El anuncio de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile sobre su no continuidad en el cuadro azul cayó como patada en el estómago, toda vez que ahora la dirigencia de la U deberá buscar un nuevo entrenador pensando en la temporada 2026.

Diversos trascendidos aseguran que el cuadro azul ya preguntó condiciones por el director técnico Martín Anselmi, pero lamentablemente para la U no sería el único interesado en contar con los servicios del entrenador.

Martín Anselmi dirigió en Unión La Calera. | Foto: Photosport

Así lo informó el periodista Uriel Iugt, quien a través de su cuenta personal de X reveló cuál es el otro club interesado en contar con el entrenador y robarle a Universidad de Chile el reemplazo de Gustavo Álvarez.

“Martín Anselmi tiene varias propuestas sobre la mesa para continuar dirigiendo. En Newells es la principal opción de dos agrupaciones de cara a las elecciones del 14/12. Universidad de Chile también se contactó con el DT”, reveló.

Así las cosas, le sale una piedra en el camino al cuadro azul para buscar el reemplazo de Gustavo Álvarez, quien el pasado lunes aseguró que no seguirá en Universidad de Chile para la próxima temporada y ahora debe resolver su salida junto a la dirigencia de la U.

En síntesis

Martín Anselmi es un director técnico por el que Universidad de Chile preguntó condiciones.

El periodista Uriel Iugt informó en X sobre el interés de Newells en Anselmi.