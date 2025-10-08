El fútbol sudamericano está conmocionado tras la sensible partida de Miguel Ángel Russo, histórico entrenador argentino, quien falleció a los 69 años tras un agravamiento en su estado de salud.

En las últimas semanas, el actual técnico de Boca Juniors y ex DT de Universidad de Chile, había enfrentado complicaciones médicas que lo mantuvieron bajo tratamiento intensivo. Posteriormente fue trasladado a su hogar en Buenos Aires, donde finalmente perdió la vida en las últimas horas.

Con una trayectoria de más de cuatro décadas como entrenador, Russo dejó una huella profunda en distintos clubes del continente. Y en nuestro país se le recuerda especialmente por su paso en Universidad de Chile, equipo con el que en 1996 protagonizó una histórica campaña en la Copa Libertadores.

Miguel Ángel Russo dirigió a la U en 1996 (Getty Images).

Aquel año, el Romántico Viajero alcanzó las semifinales del torneo continental quedando eliminado en una polémica serie frente a River Plate, liderado por Ariel Ortega y Enzo Francescoli.

Tras su partida, la U publicó un conmovedor mensaje de despedida en redes sociales. “El Club Universidad de Chile lamenta con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien fuera ex entrenador de nuestro Primer Equipo”, señalaron los azules.

“Los hinchas de la U recordamos con mucho cariño y respeto su paso por nuestra institución en 1996, cuando de la mano de grandes figuras y su dirección técnica, alcanzamos la semifinal de CONMEBOL Libertadores. A su familia, amigos, cercanos e hinchas de Boca Juniors, enviamos nuestras más sinceras condolencias por esta dolorosa partida. Hasta siempre, Profe Russo”, agregaron.