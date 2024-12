En la noche de este jueves y acompañado por su familia, falleció el ex presidente de Universidad de Chile, el recordado doctor René Orozco Sepúlveda a la edad de 94 años.

Y durante este viernes, las muestras de cariño y gratitud por parte de cercanos se han dejado sentir y desde luego, de los hinchas de la U, quienes ven en el ex nefrólogo, al mejor timonel que ha tenido el club en su historia.

Desde luego, frases que quedaron para el recuerdo, de un dirigente que era un apasionado, polémico para otros, pero que siempre buscó el bienestar y la justicia para su escuadra tan amada.

Aquí el repaso de algunas de esas célebres frases:

Contra el exitismo de los hinchas de la U

Década del ’90 y el Doctor René Orozco asumía la presidencia azul en lo que era conocido como “La Nueva U”. En esa ansiedad por volver a dar una vuelta olímpica, el dirigente se puso firme ante los aficionados que exigían algo más que ganar un partido.

“Si los hinchas quieren trofeos, que tomen la camiseta azul, la metan en un balde con cloro para blanquearla y se vayan a Colo Colo“, dijo Orozco de manera muy tajante.

Siempre era un visitante constante en la sección “Citas” de Revista Don Balón (Captura)

Árbitro “Robas”

Universidad de Chile era eliminada de manera polémica ante River Plate en las semifinales de Copa Libertadores y todo, porque el juez del partido, el ecuatoriano Alfredo Rodas, no sancionó un claro penal contra Esteban “Huevo” Valencia.

Tras el partido y todavía en caliente, apelando a su ironía, Orozco mientras era entrevistado por Patricio Oñate, quien le preguntó que cómo se llama el árbitro del partido, a lo que el doctor respondió “ROBAS“. “¿Cómo?” dijo el periodista y volvió a decir “ROBAS”.

Alfredo Rodas, “Robas” para el doctor (Captura)

Una dura disputa verbal con el Beto Acosta

Año 1994 y Universidad de Chile peleaba palmo a palmo el título con Universidad Católica. Polémicas y dichos cruzados entre el timonel azul y el goleador de la UC, Alberto Acosta. El goleador argentino dijo que Orozco “no tiene huevos”, a lo que el facultativo respondió.

“Efectivamente no tengo huevos porque no soy gallina, ahora no se si el señor Acosta los tendrá”.

Sin duda, que el Beto Acosta fue uno de sus grandes enemigos públicos (Archivo)

El día en que a la U le robaron en el Superclásico del año 1997

A la U le robaron en el Superclásico ante Colo Colo en el Apertura 1997. Último minuto y el juez Salvador Imperatore le cobra a Sergio Vargas que había tomado la pelota con la mano fuera del área. Algo, que fue foul contra el portero y tampoco salió con el balón de la zona permitida.

Tras el encuentro, quedó inmortalizada la escena del Superman pateando la puerta del camarín de los árbitros. Tras el partido, Orozco, mientras decía que todo había sido un robo y que probablemente se retirarían del campeonato y lo afrontarían con juveniles, dijo esto del árbitro.

“Yo no habría roto la puerta. Yo me habría enfrentado con el árbitro y quizás qué le habría roto”, dijo el nefrólogo.

Carlos Heller sufrió de su artillería

Consumada la entrada de las Sociedad Anónimas deportivas, también tuvo conceptos relacionados a este nueva administración y en específico, al máximo accionista que tuvo Azul Azul en su momento, Carlos Heller. A lo que Orozco replicó de manera dura:

““No es muy inteligente, claro, pero él termina embarrándola porque por su afecto a la U, creía que esto era como administrar Falabella y la U no es Falabella, ni ninguna empresa de ese tamaño“, dijo tajantemente el Doc.

Por cierto, también fue duro con la forma de dirigir a los clubes en la actualidad y cómo los mismos deportistas son ya unos verdaderos negociantes, más que futbolistas en sí.

“Hoy los futbolistas no son futbolistas, son negociantes. Lo único que les interesa es ganar más dinero. Antes el futbolista jugaba por amor y no por pura plata. La plata siempre ha sido necesaria en todos los trabajos, pero otra cosa volverse loco por ella”, sostuvo, mientras también dejó otra para la inmortalidad y que la expresó con mucha pena.

“Murió la U que nosotros formamos. La mató la sociedad anónima, apoyados por un gobierno que no tiene rol social en el deporte. Este negocio no me interesa. Me da pena por el país, que no entiende el rol del deporte en la sociedad”, recordamos así al doctor, René Orozco.

¿Cuándo se realizará el velorio de René Orozco?

Sus restos serán velados en la Iglesia Los Domínicos este sábado 7 de diciembre a partir de las 10 de la mañana, para posteriormente a las 3 de la tarde, se oficiará una misa por su descanso eterno.