Pocos días faltan para lo que es la final de la Copa Sudamericana, en donde en la Universidad de Chile aún no se olvidan de lo que fue la polémica serie ante Lanús en las semifinales del torneo, la que contó con un horroroso arbitraje del venezolano Alexis Herrera.

Esta situación sin duda que generó un duro golpe para los ‘Azules’, quienes hasta día de hoy no logran dejar atrás lo que fue esta sospechosa eliminación, en donde luchaban por conseguir una nueva final continental.

Ante esto, un ex futbolsita azul y que hoy milita en Rangers de Talca, Sebastián Leyton conversó en exclusiva con Bolavip Chile y recordó lo que fue este momento, en la que sin pelos en la lengua dijo que a la U le robaron la clasificación en Argentina.

“Este año he visto los partidos de la U, la verdad que este año les ha ido muy bien, siento que le robaron allá en Argentina y eso los perjudicó mucho. Están jugando super bien y me da gusto eso”, remarcó.

Leyton no tuvo pelos en la lengua sobre esta polémica eliminación | Foto: Photosport

Leyton y sus recuerdos con Aránguiz

Concluyendo, Leyton habló de lo que es el presente del crack azul, Charles Aránguiz, con quien compartió en la llegada del ‘Princípe’ a la U y se autodeclaró como un afortunado de poder haber compartido con él.

“Charles es un crack, yo lo conocí cuando llegó a la U, estuve en su prime cuando llegó, la verdad que es admiración, verlo jugar y haber sido compañero de él, fui muy afortunado”, cerró.

