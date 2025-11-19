Universidad de Concepción logró el ascenso a Primera División tras una destacada campaña en la Primera B de la mano del director técnico Cristián “La Nona” Muñoz.

Entre sus filas, el Campanil contó con Bastián Ubal, defensor que le dio solidez defensiva y liderazgo a la última línea, convirtiéndolo en uno de los protagonistas del regreso del club de la Región del Biobío a la máxima categoría del fútbol chileno.

El crecimiento de Ubal no solo se refleja en lo colectivo, sino también en lo individual. Tras pasar por distintos equipos en calidad de préstamo —incluyendo Santiago Morning y Barnechea—, el jugador ha adquirido experiencia y madurez, fortaleciendo su juego y preparándose para retos de mayor exigencia.

Bastián Ubal renovó su vínculo con la U. de Conce hasta fines del 2027 | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Bastián Ubal y un posible regreso a Universidad de Chile

Por esta razón, el oriundo de Puente Alto empieza a soñar en grande y no descarta regresar a la Universidad de Chile, equipo que lo vio nacer futbolísticamente.

“Siempre miro con ansias la opción de volver al club de mis amores, como siempre lo he dicho. Lo hablaba con Osvaldo (González) el otro día, que jugar en la U es algo distinto, todos sueñan con jugar en un equipo grande de Chile, así que tengo la motivación para volver pronto. Ahora soy un jugador más maduro y gracias a Dios he conseguido dar algunos pasos importantes en mi carrera”, dijo en conversación a AS Chile.

“Yo siempre he sido realista y muy autocrítico. Me encantaría dar ese paso de volver a la U y de seguir creciendo. Siento que lo he hecho en todo este tiempo, desde que me fui a préstamo al ‘Chago’, después me tocó volver a la U y luego salir a Barnechea. Ahora volví a crecer gracias a la U. de Conce y soy un jugador más preparado, con más herramientas para poder competir”, sentenció.

En síntesis…

Bastián Ubal fue una de las figuras del ascenso de Universidad de Concepción a Primera División.