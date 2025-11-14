La despedida de Walter Montillo se acerca. El mítico volante de Universidad de Chile colgará los botines oficialmente, por lo que desde ya comienza a atesorar los mejores recuerdos de su carrera en lo más profundo de su mente.

Y, seguramente, muchos de ellos serán en compañía de Juan Manuel Olivera y Joaquín Larrivey. Dichos delanteros fueron sus grandes socios mientras él defendió los colores del club.

¿Quién es mejor? En conversación con Cristopher Antúnez para La Magia Azul, el otrora mediocampista creativo respondió a dicha consulta. No se la jugó explícitamente por ninguno, pero lo dejó claro: uno tenía más calidad.

“Aunque son los dos de características similares, en plan de juego son diferentes. El Flaco Olivera no salía del área a conectar con nosotros, era más de esfuerzo, ir a chocar con los centrales y esperar adentro del área“, comenzó señalando.

En dicha línea, agregó: “Me parece que Larri tenía un poco más de capacidad de salir a mitad de campo si no encontrábamos la pelota y ahí tenerla. Jugar tantos en Europa le dio esa capacidad de salir del área y conectar con el juego”.

Walter Montillo aludió a los pasos de Juan Manuel Olivera y Joaquín Larrivey por Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Un adiós con Universidad de Chile: el retiro de Walter Montillo

Cabe destacar que La Ardilla se retirará el próximo el martes 16 de diciembre de 2025 en el Estadio Nacional. Si quieres asistir a dicho evento, corre ya a conseguir tu entrada.

Los boletos destinados a Galería Sur ya se agotaron, pero aún puedes comprar en Galería Norte por 9.900 pesos. Los precios comienzan en dicho valor y terminan en 79.000 (Bajo Marquesina).

En resumen: