Pocos extranjeros han dejado una huella tan profunda en Universidad de Chile como Walter Montillo. El mediocampista argentino arribó al club en 2008 y rápidamente se ganó el corazón de los hinchas azules con su talento, entrega y personalidad dentro del campo.

Durante su paso por la U, la “Ardilla” se convirtió en una de las figuras más determinantes del equipo, destacando por su capacidad para generar juego y su conexión emocional con la hinchada, que hasta hoy lo recuerda con cariño.

Su legado incluso trascendió más allá del fútbol, al representar los valores de esfuerzo y compromiso que los fanáticos identifican con la institución laica.

Walter Montillo llegó a la U proveniente de San Lorenzo de Almagro | FOTO: Archivo

El detrás de escena del primer arribo de Montillo a la U

A más de una década de su llegada, el nacido en Lanús recordó en el canal de Youtube de AntúnezSilva cómo se gestó su fichaje por el “Romántico Viajero” y reveló detalles desconocidos sobre las personas que lo llamaron de arribar al fútbol chileno.

“El primero que en realidad que me habló y me llamó para contarme del club fue el profe Marcelo Rosemblat, que era el preparador físico de Arturo Salah y yo lo había tenido en San Lorenzo”, relató Montillo.

Además, el exjugador reconoció que otro destacado nombre del fútbol chileno también influyó en su decisión. “Manuel Pellegrini también me había hablado bien del club”, señaló.

El ahora representante de jugadores terminó cumpliendo con creces las expectativas, convirtiéndose en uno de los históricos extranjeros más recordados por los hinchas universitarios.

En síntesis…

Walter Montillo recordó cómo se gestó su llegada a Universidad de Chile en 2008, revelando quién fue la primera persona que lo contactó y los consejos que recibió antes de firmar.