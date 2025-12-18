Universidad de Chile busca al reemplazante de Gustavo Álvarez. La salida del director técnico es inminente, por lo que la directiva laica ha depositado los esfuerzos en intentar encontrar a su sucesor.

Y en dicha línea, un recordado crack extranjero se postuló para asumir el desafío. Eso sí, lo dejó claro: le faltan objetivos por cumplir para estar 100% listo. Ese es el caso de Juan Manuel Olivera.

En conversación con AS Chile, el campeón con los azules manifestó su deseo de retornar a la institución. Sabe que debe seguir trabajando para tener dicha oportunidad.

“Para eso tienen que pasar muchas cosas. Me tengo que preparar y estar a la altura. Este es un club muy grande y merece que si algún día tengo la posibilidad de dirigirlo, sea estando preparado para que las cosas salgan bien”, lanzó.

A su vez, agradeció el cariño de los hinchas y agregó: “Que te sigan recordando y demostrando cariño a pesar del paso del tiempo, es algo que no se compra con dinero y soy un agradecido por poder vivir esto“.

Juan Manuel Olivera sueña con ser DT de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El paso de Juan Manuel Olivera por Universidad de Chile

Cabe consignar que el mítico delantero estuvo en la escuadra estudiantil en dos ciclos: 2005 y 2009-2010. En total, disputó 89 encuentros en el club, registrando la no despreciable suma de 53 goles.

Se coronó campeón del Torneo de Apertura 2009, el que quedó marcado por su gol de cabeza en la final ante Unión Española en el Estadio Santa Laura. En el duelo de vuelta, demostró toda su capacidad: Dios perdona, Olivera no.

En resumen: