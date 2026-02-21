Universidad de Chile teme por un formado en casa. A pesar de que en esta temporada no fue considerado en el plantel profesional, la dirigencia sigue minuciosamente su crecimiento en Huachipato.

Y en dicha escuadra, lamentó un complejo golpe que lo puede dejar fuera de las canchas por largo tiempo: hay preocupación total por su situación. Ese es el caso de José Castro.

En el primer tiempo del duelo ante Palestino en Talcahuano, el lateral izquierdo fue impactado en su rodilla derecha y quedó inmovilizado en el piso. Los gestos de dolores fueron escalofriantes.

Inmediatamente, tanto sus rivales como sus compañeros pidieron la asistencia médica. Sin embargo, el zurdo no quería moverse: el sufrimiento era mayor y le impedía levantarse.

Tras ser retirado y reemplazado minutos antes del descanso, Jaime García conversó con TNT Sports en una flash interview y explicó qué le pasó a su pupilo: “Menisco parece“.

José Castro lamentó una compleja lesión: pertenece a Universidad de Chile. (Foto: Huachipato)

José Castro pertenece a Universidad de Chile

Cabe consignar que el jugador en cuestión está a préstamo en Huachipato por dos años y medio (desde agosto 2025). Finalizará su estadía en tal elenco a fines de 2027 y, a la vez, será el término de su contrato con los estudiantiles.

¿Qué le depara el destino? En primera instancia, Huachipato tendrá que detallar qué le pasó ante los árabes y tras ello comenzar su proceso de recuperación. No pinta para nada bien.

