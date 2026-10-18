Relegada figura de Universidad de Chile puede despedirse: fue ofrecida a Gustavo Álvarez

Octavio Rivero no vive un buen momento en Universidad de Chile y desde Ecuador aseguran que su nombre fue acercado a LDU Quito.

Universidad de Chile ya comienza a planificar el siguiente mercado de fichajes. En dicho período, el conjunto estudiantil no solo incorporará nuevos jugadores, sino que también se puede despedir de algunos.

Uno de ellos, ha quedado relegado en el plantel profesional y no ha sumado los minutos deseados, por lo que fue ofrecido a Liga Deportiva Universitaria de Gustavo Álvarez. ¿De quién se trata?

Según informa El Futbolero de Ecuador, ese es el caso de Octavio Rivero. El atacante uruguayo no vive un buen momento en el elenco azul y puede salir al término de esta temporada.

Si bien el delantero charrúa tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, su poca participación durante esta campaña puede cortar anticipadamente su vínculo con el cuadro chileno.

Por ahora, nada firmado, ya que Octavio Rivero se alista para retornar a las canchas. Las lesiones y su inestable estado físico le han pasado la cuenta a pesar de su arribo en calidad de estrella a Universidad de Chile.

Octavio Rivero puede salir de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Universidad de Chile puede despedir a Octavio Rivero

Durante esta temporada, el ariete de 34 años ha disputado una totalidad de tres enfrentamientos. En dichos compromisos, solo pudo anotar un gol (vía lanzamiento penal) y no ha entregado asistencias.

¿Le dirá adiós a Universidad de Chile en el próximo libro de pases? Octavio Rivero prepara su regreso a la acción, el que puede concretarse en la revancha contra Deportes Antofagasta por Copa Chile (21/10).