El DT con recordado paso por Universidad de Chile tiene tratativas encaminadas con Liga Deportiva Universitaria de Ecuador.

El misterio sobre el futuro de Gustavo Álvarez parece llegar a su fin. Tras salir con polémica desde San Lorenzo de Almagro, el DT argentino tiene negociaciones avanzadas para firmar por su nuevo club.

¿A dónde irá el recordado entrenador de Universidad de Chile? Según señalan desde Ecuador, su destino será Liga Deportiva Universitaria. Las tratativas están por llegar a su fin.

Al menos, así lo reveló el periodista Stalin Cobeña de Radio La Luna. A través de su cuenta personal de X, informó sobre el inminente movimiento en el elenco de Quito.

“Atención: Gustavo Alvarez, DT Argentino, seria el nuevo estratega de LDU. 53 años, su último club fue San Lorenzo de Almagro”, indicó el comunicador ecuatoriano.

A su vez, distintas fuentes desde dichas tierras confirman el interés de Liga de Quito por sus servicios. De esta manera, intentará dar vuelta la página tras su controversial partida desde Boedo.

Gustavo Álvarez dirigirá a Liga Deportiva Universitaria. (Foto: Getty Images)

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Gustavo Álvarez tiene nuevo club: así le fue en 2026

Durante su paso por San Lorenzo de Almagro, el director técnico dirigió una totalidad de 13 encuentros. De ellos, ganó tres, empató siete y perdió en tres oportunidades.

¿Cómo está LDU? Se ubica en la sexta posición de la LigaEcuabet, con 29 puntos, lo que le está otorgando boletos para el hexagonal final. Además de la disputa del título, está en juego el acceso a Copa Libertadores.