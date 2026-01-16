Este mercado de fichajes de Universidad de Chile, ha estado bastante movido, ya que ha sumado grandes contrataciones, como también ha hecho una gran limpieza de plantel. Ya que con 3 fichajes confirmados y uno que se encuentra a días de firmar en los azules, aún así pueden llegar más.

En conversación con BOLAVIP CHILE, el periodista, Romai Ugarte, tocó distintos temas en cuanto al presente azul. “Yo creo que Paqui y Mayo se están guardando un tapado y ese será por la banda izquierda”, refiriéndose a la reciente salida del “Tucu” Sepúlveda.

Los azules perdieron importantes jugadores de cara a la presente temporada 2026. Partiendo por su lateral titular, Matías Sepúlveda, Lucas Di Yorio, Leandro Fernández y Rodrigo Contreras.

“Esos son los amistosos de verdad, con equipos de verdad, el domingo vamos a ver que pasa con Paqui y esta nueva U”, declaró el periodista sobre el amistoso el día domingo frente a Racing.

Este encuentro tiene como principal atracción los posibles debuts de Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Lucas Romero.

Matías Sepúlveda dejó Universidad de Chile para partir a Lanús

El periodista también habló sobre el tema de Juan Martín Lucero: “Lo de Lucero está bien esa expectativa, se trae a alguien de verdad, ahora hay que ver como rinde ese de verdad”.

¿A quién tiene en mente Universidad de Chile?

Recientemente se reveló que los azules tienen en carpeta a nada menos que Esteban Matus, actual lateral de Audax Italiano. Y que en la pasada temporada, también estuvo muy cerca de arribar a la U, pero se frustró su llegada.

En síntesis