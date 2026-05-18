VIDEO | El emotivo reencuentro entre Ángel Guillermo Hoyos y Felipe Mora que llenó de nostalgia a la U

El reencuentro de los dos ex azules que llena de emoción a los hinchas de la Universidad de Chile.

En la Universidad de Chile aún hay muchos recuerdos de lo que fue el último equipo que se coronó campeón del fútbol chileno en el 2017, en la que con Felipe Mora como goleador y Ángel Guillermo Hoyos a la cabeza, lograron quedarse con título de alto impacto, el que pelearon hasta el final con Colo Colo.

Ya a nueve años de lo que fue aquel logro, dos de los grandes protagonistas de este título del ‘Romántico Viajero’ tuvieron un especial reencuentro en Estados Unidos, que tocó la fibra del hincha azul.

En las últimas horas, el estratega Ángel Guillermo Hoyos y el atacante Felipe Mora tuvieron su reencuentro en la MLS en lo que fue el encuentro que los hizo enfrentarse entre el Inter Miami y Portland Timbers, en donde el equipo del estratega se imipuso por 2-0.

Finalizado el encuentro, el entrenador argentino se acercó al atacante nacional para darle un cariñoso abrazo, el que sin duda le trae muchos buenos recuerdos a los hinchas de la Universidad de Chile.

VIDEO: EL REENCUENTRO ENTRE MORA Y HOYOS