El periodista asegura que los problemas que tiene Azul Azul fuera de la cancha, afectan al plantel que dirige Fernando Gago.

La dolorosa caída de Universidad de Chile ante Cobresal en las alturas de El Salvador sigue sumando severos análisis en el mundo del fútbol. En conversación con BOLAVIP, el periodista deportivo Jorge “Coke” Hevia desmenuzó el actual panorama del “Romántico Viajero”, asegurando que el cuerpo técnico de Fernando Gago se ve entrampado por la irregularidad y lanzando un feroz dardo hacia la concesionaria laica por las distracciones administrativas que terminan golpeando al plantel.

Para el comunicador, la expedición al Estadio El Cobre siempre representa una aduana compleja, pero el escenario empeoró drásticamente debido al presente de ambos elencos.

“Hay ciertos peligros cuando tú vas a El Salvador. Es una cosa lógica. El tema es que el contexto no te favorece porque Cobresal estaba muy mal y la U no estaba del todo bien”, analizó el periodista, sumando a la ecuación la enorme cantidad de bajas por lesión que han mermado el trabajo del estratega argentino en el Centro Deportivo Azul (CDA).

En esa misma línea, Hevia advirtió que el prometedor inicio de la era Gago se ha ido diluyendo justamente por la imposibilidad de repetir nombres. “Como que fue un buen arranque de Gago y después no se ha terminado de encontrar, porque tampoco ha tenido a todo el plantel a disposición”, complementó Hevia, cuestionando algunas decisiones tácticas de la última jornada: “Hoy ya puso a Aránguiz y lo sacó. Creo que sigue siendo un error que Barrera venga de atrás. Volvió Altamirano, Salomoni por Vargas… en el fondo es como que no lo termina de encontrar”.

Coke Hevia cree que los problemas dirigencias afectan al plantel de la U.

A raíz de esta seguidilla de tropiezos, el periodista puso la voz de alerta respecto a las metas que le van quedando al conjunto estudiantil para el resto de este 2026, considerando las altas expectativas con las que iniciaron el año. “Ya podemos hablar que la U va quedando muy lejos de la pelea por el título y te quedas casi afuera de la Copa de la Liga, entonces hay que apostar a Chile 2 o Chile 3. Y me parece poco porque es la mejor plantilla del fútbol chileno”, disparó de forma tajante.

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Coke Hevia apunta a la dirigencia universitaria

Finalmente, Hevia centró sus críticas en la gestión de Azul Azul, respondiendo de manera directa a los polémicos dichos de la máxima autoridad del club, quien había bajado el perfil a los líos de oficina. “Cuando la presidenta, muy suelta de cuerpo, te dice que lo de afuera no influye con lo de adentro, claro que sí, claro que influye”, fustigó el rostro de Radio Pauta.

Para cerrar, el profesional de las comunicaciones vinculó el bajón deportivo con el foco de los dirigentes. “Cuando andan preocupados de otras cosas los que mandan, en vez de lo que tienen que hacer, obvio que influye”, sentenció, dejando en claro que la crisis institucional terminó por traspasar las paredes del camarín del primer equipo.