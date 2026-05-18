“Nos está costando”: Ignacio Vásquez destapa el gran problema de la Universidad de Chile

El delantero de la Universidad de Chile, Ignacio Vásquez habló de la gran falencia del equipo azul.

Universidad de Chile sufrió una nueva derrota en el ciclo de Fernando Gago, en donde los ‘Azules’ no pudieron ante Cobresal y cayeron por 1-0 en el norte del país, resultado que los aleja de lo que es la lucha por el título.

Sobre esto, el delantero azul Ignacio Vásquez habló con la prensa tras lo que fue esta caída azul, en la que es consciente de lo que es el gran problema del equipo, la que es la falta de concreción, algo que esperan trabajar.

“Fue un difícil partido, en una cancha difícil, estamos muy apenados porque creo que nos está costando hacer goles, que se noten las cosas, pero estoy confiado que podemos revertir esta situación”, parte señalando Vásquez.

En esa línea, el ‘Nacho’ sabe que el equipo se está generando las opciones para poder hacer los goles, pero le está faltando la puntada final, la que sabe que deberán trabajar con prioridad.

Vásquez habló tras la derrota de la U | Foto: Photosport

“Tenemos la chances, las creamos, pero nos está faltando el último toque o definir mejor, pero vamos a entrenar en la semana y en estas situaciones hay que seguir entrenando y trabajando hasta que las cosas se empiecen a dar”, declara.

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Concluyendo, Vásquez comentó lo que fue la situación que se dio contra los ‘Mineros’, en la que el juez fue muy permisivo con las infracciones y destapó un diálogo con el árbitro, ya que eran muchas faltas que no estaban siendo sancionadas.

“Es parte del juego, en el primer tiempo le dije al árbitro porque ya era mucho, eran muchas patadas seguidas, pero es parte del fútbol. Hay que seguir nomás y esperar que puedan llegar las victorias”, cerró.

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