A Alex Morgan no la frena ni la cuarentena, ni el embarazo

Nadie podrá dudar que a nivel deportivo Alex Morgan ha sido una de las más favorecidas por el coronavirus, la cuarentena y el aplazamiento de todas las competencias. ¿La razón? Las fechas para que de a luz a su bebé están previstas para este mes de abril, por lo que a los Juegos Olímpicos de Tokyo iba a llegar apenas tres meses después de haber parido. Ahora, tendrá un año más para prepararse y llegar de la mejor manera para 2021.

Claro que la estadounidense, ganadora de dos mundiales (2015 y 2019) y un oro olímpico en Londres 2012, ya se había mentalizado en llegar incluso si los Juegos hubieran tenido lugar este año. La más clara prueba de ello es la intensidad con la que continúa entrenandose a días de dar a luz.

"Los entrenamientos en el gimnasio del garage me mantienen cuerda, en forma y hacen que me sienta bien antes que la pequeña bebé ponga nuestro mundo patas arriba (en el buen sentido", escribió Alex Morgan en su cuenta de Instagram, acompañando un video de una rutina que, queda claro, no es para cualquiera.

La futbolista estadounidense, de gran popularidad en todo el mundo, siempre ha manifestado que un hijo no debe ser un impedimento para las mujeres que llevan adelante una carrera deportiva. "Tengo el apoyo para regresar. No hay ninguna razón para que pare solo por empezar una familia", expresó en su última entrevista, concedida a la revista Glamour.

Y en relación al parate que exigió la cuarentena, agregó: "Ahora tengo más tiempo para lidiar con esto y tendré más tiempo con mi hija sin la presencia de los eternos cuestionamientos. Puedo resolverlo con un poco más de calma y de claridad. Tengo que mirar el lado positivo".

