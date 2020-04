¡A cortar la sequía! Chicharito Hernández jugará la eMLS para el Galaxy

Javier Chicharito Hernández, que todavía no registra goles oficiales en la MLS, tendrá una buena oportunidad de cortar con su sequía, aunque sea de manera virtual. Es que será él quien represente a Los Angeles Galaxy en el torneo virtual de FIFA20 que comenzará a disputarse el próximo domingo, nada menos que en un duelo de eliminación directa ante el clásico rival LAFC.

Siguiendo la iniciativa de la Liga MX, que en tiempos de cuarentena decidió emular el Clausura 2020 en formato virtual, la MLS dispuso un campeonato que se desarrollará con 16 equipos, en el transcurso de cinco semanas, pero con formato de playoffs. Otra diferencia es que cada equipo estará representado por un futbolista real y por un jugador de eGames.

En el caso de Chicharito Hernández, estará respaldado por el popular gamer Giuseppe Guastella, quien es apodado El Padrino. Enfrente, representando a LAFC, tendrá al delantero noruego Adama Diomande, acompañado por el gamer Martin Oregel, mejor conocido como Remimartinn.

Todos los partidos de la competición, que comenzará con una suerte de octavos de final, serán transmitidos por Fox Sports. El mismo domingo que el mexicano debutará con el Galaxy, se jugará también el duelo entre Chicago Fire y FC Cincinnati. Los ganadores, se enfrentarán entre sí en cuartos de final.

Los otros equipos que participarán de la eMLS serán Minnesota United, Sporing Kansas City, DC United, New England Revolution, New York Red Bulls, New York City FC, FC Dallas, Houston Dynamo, Vancouver Whitecaps, Toronto FC, Atlanta United y Orlando City.

