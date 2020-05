"A los mexicanos nos cuesta trabajar en equipo": Marco Rodríguez sobre su experiencia en Salamanca

Luego de una exitosa carrera como árbitro, Marco Rodríguez fue confirmado en su primera experiencia en el rol de director técnico en el Salamanca CF de la Segunda B de España. Sin embargo, las cosas no sucedieron como esperaba porque a los pocos días de firmar fue destituido. Chiquimarco recordó su llegada fallida al futbol europeo y apuntó contra los directivos mexicanos del club.

"La verdad es que a los mexicanos nos cuesta trabajar en equipo. No somos como los argentinos, que el argentino sí se arropa y se entiende, se protege y se impulsa. Aquí el dueño es un empresario de Jalisco, le conozco", comenzó sobre el trato que recibió de Manuel Lovato.

El Presidente está al frente de la institución desde 2017 y desde entonces cambió cuatro veces de entrenador. "Aquí estaba Trejo como entrenador, pero Trejo no podía dirigir aquí en España. En la Segunda B tienes que tener estudios en la localidad y yo tengo los estudios en la localidad en España. Entonces estaban buscando una persona que nada más pusiera el título y que detrás de él le instruyeran y no le permitieran ser ni opinar", explicó.

Cuando el silbante en Brasil 2014 se dio cuenta de la situación intentó cambiarla, pero ya era demasiado tarde. "Así yo no me manejo. Empecé a establecer condiciones, hice una evaluación diagnóstica muy clara y la verdad es que el tiempo me la dio a favor", narró sobre el informe que hizo antes de ser despedido tras cuatro días en el equipo.

"Estaban a un punto de entrar en zona de descenso, pero la competición ya fue suspendida. Les salvó hasta cierto punto que no hubo descensos este año, pero iba que volaba para descender a tercera división porque se gestionó mal, porque las cosas que se empiezan mal no pueden tener buen destino", concluyó y remarcó su correcto diagnóstico.

Lee También