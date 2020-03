El desgarrador relato del Chatón Enríquez en medio de la cuarentena en España

Mientras en México crece la preocupación por el avance del coronavirus, hay países, sobre todo en Europa, que están cada vez más complicados en cuanto a la cantidad de infectados y muertos.

Uno de esos es España, que está transitando los primeros días de la cuarentena obligatoria, a la espera de una solución en la salud que los deje poder volver a salir a las calles a hacer su vida con normalidad.

¿Y qué mejor que enterarse de las cosas si no es por medio de un compatriota? Jorge Enríquez, futbolista azteca del Salamanca, dialogó con Mediotiempo y contó en primera persona lo que está pasando.

"Vivo en un apartamento en un quinto piso. No hay ningún peatón en la calle, es una ciudad fantasma. Vivo en el centro de la ciudad y es increíble como no hay un alma", reveló el Chatón.

La situación en donde el ex Chivas vive está cada vez peor: "En Salamanca hay cerca de 100 casos en un pueblo tan pequeño. Ya con 9 o 10 muertos. Entonces es alerta máxima, la policía está en la calle, puede llegar a arrestarte. Solamente puedes ir al hospital o al súper".

"No hay cines, no hay bares, no hay restaurantes, algunos siguen activos pero para pedir online y envían comida, lo demás está todo cerrado", concluyó Enríquez sobre el desgarrado momento que transita junto a su familia en España.

