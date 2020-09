Aficion de Toluca pide a Sergio Bueno como nuevo entrenador de los Diablos Rojos

Toluca fue noticia este lunes por la tarde, porque José Manuel de la Torre ha dejado de ser el entrenador del primer equipo. Luego de una mala perfomance en el Guard1anes 2020 de la Liga MX, el Chepo no continuará al frente de los choriceros. ¿Sergio Bueno podrá ser su reemplazante?

En las últimas horas, son muchos los nombres que comenzaron a barajarse sobre posibles timoneles para el cuadro escarlata. Sin embargo, hay uno que no estaría en los planes de la directiva y los aficionados lo pretenden.

Sergio Bueno es el aclamado por los fanáticos de Toluca. El actual presidente de Colima Fútbol Club, y exentrenador de Chiapas, Cruz Azul y Atlante, estaría bien visto por los seguidores de los Diablos Rojos para ocupar un lugar en el banquillo.

Estos fueron algunos de los comentarios: "Sergio Bueno al Toluca. Es joven y con ideas frescas sin mañas en el futbol mexicano", "Que le den la oportunidad a Sergio Bueno", "Mi gallo para no gastar tanto dinero es Sergio Bueno, porque la idea es no descender o no pagar la multa".

Sergio Bueno al Toluca, es joven y con ideas frescas sin mañas en el fútbol mexicano. — Ache Velasco (@AcheVelasco) September 28, 2020

Que le den oportunidad a un chavo, ahí está Sergio Bueno, digo, para variar. — Johnfive35 (@johnfive35) September 28, 2020 Mi gallo para no gastar tanto dinero de aquí al final de la temporada es Sergio Bueno, la idea es no descender onpagar la multa — Juan Antonio Cuellar Aldaco (@CuellarAldaco) September 28, 2020

Por el momento, a la espera de nuevas novedades, Carlos Adrián Morales será el interino de Toluca para enfrentar este domingo a Cruz Azul, por la Jornada 13 del Guard1anes 2020 de la Liga MX.

