Toluca se mueve entre cinco opciones para definir a su nuevo entrenador

Después de la igualdad sin goles ante Pachuca en Hidalgo, Toluca regresó al Estado de México pensando en lo que será su siguiente desafío ante Cruz Azul en el Guard1anes 2020 de la Liga MX. La tendencia indicó que José Manuel de la Torre continuaría una jornada más al frente del plantel profesional, pero este lunes la cuenta oficial de Twitter de los Diablos Rojos sorprendió al anunciar su inmediata salida.

Para no perder tiempo en los trabajos durante la semana, un cuerpo técnico interino conformado por Carlos Adrián Morales, Jesús Rodríguez y Orlando Serna se hará cargo de los jugadores. Sin embargo, la determinación de las autoridades comandadas por Francisco Suinaga y Sinha es tener un nuevo entrenador antes del domingo, que será el día en el que se enfrente a La Máquina.

¿Cuáles son todas las opciones que tienen los Choriceros? A continuación, en Bolavip les hacemos un breve repaso de los estrategas sin trabajo que hay en el país y de las alternativas internacionales que ya empezaron a sonar en redes sociales y medios de comunicación para reemplazar al Chepo de la Torre. Aunque cabe recordar que, en este listado, no estará Juan Carlos Osorio, quien ya rechazó la propuesta.

José Saturnino Cardozo

José Saturnino Cardozo corre con ventaja (Getty Images)

De acuerdo con diferentes informes, sería el principal candidato. No hace falta decir que es un ídolo para la institución mexiquense por su pasado como futbolista, aunque su etapa como entrenador entre 2013 y 2016 no llenó el ojo de la mayoría de los aficionados. El Príncipe Guaraní estaría dispuesto a tomar el mando de Toluca sobre el cierre del Guard1anes 2020, pero con una reestructuración.

Hernán Cristante

Toluca hizo un trabajo silencioso con Hernán Cristante (Getty Images)

Su nombre sonó desde que José Manuel de la Torre empezó a tambalearse. Hay cosas dentro de la directiva que al exportero no le cierran, pero no hay que descartarlo aún. Es un apasionado por los Diablos Rojos y, sabiendo que el club está pasando un mal momento, podría ponerse la capa de héroe para salvarlo y meterlo en la siguiente Liguilla. Ya estuvo al frente entre 2016 y 2019, pero no coronó.

José Manuel Cruzalta

José Manuel Cruzalta sería el tapado (@TolucaFC)

Uno de los tapados, pero de la casa. Actualmente está en la Sub-20 realizando un magnífico trabajo: el combinado juvenil marcha tercero por detrás de Chivas y Cruz Azul. Sería una apuesta importante confíar en él, pero hay algo que podría inclinar la balanza a su favor: se adjudicó los títulos del Apertura 2002, Apertura 2005, Apertura 2008 y Bicentenario 2010, es decir que sabe lo que es ser campeón.

Rubén Romano

Rubén Romano sería la sorpresa de Toluca (Getty Images)

Otra alternativa del medio local. El argentino actualmente está sin trabajo pero tiene una intachable experiencia en la Liga MX. Es cierto, nunca le tocó dirigir a Toluca, pero en una reciente entrevista con Bolavip aseguró que, a sus 62 años, está preparado para nuevos desafíos en su carrera como director técnico. Azteca Deportes ya lo colocó como una de las opciones para ser contratado.

Gabriel Heinze

Gabriel Heinze sería un bombazo para Toluca (Getty Images)

Cuando José Manuel de la Torre se paró sobre la cuerda floja apareció su nombre en el radar, aunque ahora empezó a dilatarse la posibilidad. Realizó grandes trabajos al frente de Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield, y sin dudas sería una de las contrataciones más bombásticas de los últimos años, al menos en cuanto a la llegada de un nuevo entrenador internacional.

