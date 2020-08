Agenda de jueves: playoffs en la NBA y clásico de New York en la MLS

SITUACIÓN EN CRUZ AZUL

Ayer a última hora, un grupo de disidentes liderados por José Antonio Marín y Víctor Velázquez, intentaron tomar la Cooperativa de Cruz Azul y se enfrentaron a los socios que se presentaron en las puertas de la planta. Con el correr de las horas, habrá más novedades.

CLÁSICO DE NEW YORK EN UNA BUENA JORNADA DE MLS

18:00 New York Red Bulls vs. New York City

18:30 Columbus Crew vs. Chicago Fire

18:30 New England Revolution vs. Philadelphia Union

El mejor partido del día estará en La Gran Manzana, aunque no hay que subestimar para nada lo que pueda hacer Lucas Zelarayán, ex-jugador de Tigres UANL, con el Columbus Crew. Además, Philadelphia fue uno de los mejores equipos de la MLS is Back, llegando a las semifinales, razón por la que será será un buen partido visitando a New England.

CONTINÚAN LOS PLAYOFFS DE LA NBA

Nuevo día donde la acción comenzará temprano para México. A partir de las 12:00, Indiana Pacers se enfrentará ante Miami Heat. También Houston Rockets lo hará ante Oklahoma City Thunder, Milwaukee Bucks ante Orlando Magic y Los Angeles Lakers vs. Portland Trail Blazers.

MLB A TODA HORA

La acción en las Grandes Ligas no para: los Yankees abrirán la jornada ante los Rays, que ayer se impusieron 4-2. En tanto, Giants-Angels cerrarán el día a partir de las 20:45, donde la franquicia de San Francisco querrá revalidar lo realizado el miércoles.

Lee También