Alan Mozo elogió a Chivas y esquivó al América

Alan Mozo, defensa de Pumas y representante de la UNAM en la eLiga MX, mantiene una regularidad en su equipo y es consciente que en algún momento puede emigrar de su actual club.

Ante las preguntas acera de sí jugaría en algún otro "grande" del futbol mexicano, el jugador habló del América y de Chivas, aunque dejó en claro a cuál de los dos le gustaría ir en un futuro.

Mozo disputa el balón con Vega, en el duelo entre Chivas y Pumas por el Clausura 2020.

"Yo crecí con los valores de Pumas y el archirrival, y eso no se pierde. No sé si jugaría en el América, la verdad es que no creo. Pero siempre hay que ser profesional. Como querer, no quiero, pero eso un trabajo, y a veces hay que ponerlo primero", comentó en diálogo con TUDN.

"Chivas es un equipo muy grande. Me gusta mucho porque juega con puro mexicano, es su ADN. Está muy bien, porque fomenta el talento mexicano", diferenció al Rebaño de las Águilas.

Pero para aquellos del Guadalajara que pretendan ver al joven de 23 años en su plantilla en el corto plazo, deberán saber que no será sencillo: "Renové con Pumas hasta el 2023, pero en caso de no terminar de cumplirlo mi idea si salgo es únicamente para ir a Europa".

