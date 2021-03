¡Sobre la hora! América le ganó a León y dormirá como líder de la Liga MX

Club América recibió a León en el Estadio Azteca, en un encuentro que en la previa es de los más atractivos de la décima jornada del Guard1anes 2021 y que en pocos segundos se confirmó que sería así. Al cabo de los 90 minutos, el encuentro terminó en victoria gracias a un gol sobre el final de Federico Viñas.

La Fiera llegó a la fecha con necesidad de sumar tres puntos. La Liga MX ya se encuentra a la mitad y los de Nacho Ambriz son apenas una sombra del semestre pasado, cuando el Guard1anes 2020 lo encontró superlíder y campeón. Por su parte, las Águilas buscaban su tercera victoria consecutiva y seguir en lo más alto.

El encuentro comenzó de una manera inesperada, ya que la visita sacó del medio y sorprendió. A los 13 segundos, Víctor Dávila quedó mano a mano con Guillermo Ochoa y convirtió el primer gol del partido y, de paso, haciendo historia. El tanto marcado es el segundo gol más rápido que le hacen a las Águilas, después de que en 1978 lo haya hecho Carlos Eloir Perucci para Pachuca a los 11 segundos.

América se encontró en una situación sumamente inesperada, pero reaccionó y respondió rápidamente. Mauro Lainez desbordó por izquierda y envió un centro sumamente medido con su pierna derecha que encontró la cabeza de Henry Martín. El mexicano, nuevamente, volvió a convertir e igualó el marcador a los cinco minutos.

La polémica se encendió en el complemento. Sebastián Córdova ingresó al área y fue tocado por Santiago Colombatto y, si bien no llegó a caerse, el silbante recurrió al VAR y pitó penal. Emanuel Aguilera no supo capitalizarlo y falló penal, pero no solamente eso: con el arco a disposición, tampoco pudo convertir en el rebote. Por suerte para Aguilera, América encontró la victoria con un cabezazo de Federico Viñas al final.

