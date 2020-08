Federico Viñas tuvo un gran primer tiempo y los aficionados se lo celebraron en Twitter

América se está enfrentando a Atlético San Luis por la séptima jornada del Guard1anes 2020, competencia correspondiente a la Liga MX. Miguel Herrera decidió enviar a la cancha su táctica imbatible, es decir, la de jugar con 5 defensores: de esa manera, las Águilas jamás perdieron y es algo que necesitan este sábado.

No obstante, jugar con más defensores no significa que no te conviertan goles y ese mito viejo quedó por los suelos cuando los locales se pusieron en ventaja ni bien habían pasado cinco minutos. Toda la estrategia previa poco importaba, pues los azulcrema ahora eran los necesitados de salir a buscar el partido de una manera más ofensiva para conseguir los puntos.

En ese mal funcionamiento genera, hay un jugador especialmente que se ha destacado del resto. Federico Viñas volvió a ser determinante en una etapa del encuentro, a pesar que el balón pasó por sus pies simplemente por haberlo ido a buscar a la mitad de la cancha en varias oportunidades. Ese esfuerzo y ganas de participar constantemente, es por lo que lo premiaron en Twitter.

Lo que vale la pena en el penal que le marcan a favor al @ClubAmerica es cómo juega de espalda Viñas, él provoca la jugada; recibe, aguanta al defensa, se pone de frente, saca el disparo que rechaza al centro el portero del @AtletideSanLuis , muy bueno en su posición el Charrúa. — BETO VALDES (@BETO_VALDES) August 30, 2020

El uruguayo se transformó en Tendencia en México, ya que está jugando de espaldas de gran manera a pesar que algunos analistas habían cuestionado esa faceta de su juego. Viñas, quien se encarga de demostrar que su juego sigue en curva ascendente, volvió hacer que hablen de él.

Emanuel Aguilera fue el autor del empate para América, luego de un penal que le realizaron a Henry Martín. Sin embargo, el más premiado por la afición es, casi, el de siempre: Fede Viñas, la máxima esperanza en la delantera.

