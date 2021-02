Se salvaría América: Liga MX investiga al cuarto árbitro y no una alineación indebida

El Club América derrotó 2-0 al Atlas en condición de visitante con tantos de Henry Martín y Richard Sánchez por la Jornada 7 del torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX. A pesar de que fue un encuentro atractivo, la realidad es que la polémica por la mala inclusión de Federico Viñas se llevó todas las luces y opacó lo ocurrido dentro del campo de juego.

"Se considerará alineación indebida la participación de un jugador, ya sea como titular o suplente, o integrante del Cuerpo Técnico que no esté registrado en la hoja de alineación", apunta con claridad el inciso 1 del artículo 48 del reglamento de la competición. Conscientes de esto, la institución Rojinegra actuó de manera rápida y elevó una queja para quedarse con los puntos.

Sin embargo, parece que las Águilas encontrarían una salida y las 3 unidades obtenidas en Jalisco no correrían peligro. Es que, tal como explicó David Medrano, la Liga MX no está investigando una alineación indebida por parte de la institución de Coapa, si no que busca sancionar al juez que no se percató de la situación y dejó que el delantero uruguayo forme parte del banquillo.

ENCUENTRAN SALIDA

La Comisión Disciplinaria oficialmente investiga un error grave del cuarto árbitro al permitir que un jugador no inscrito en la cedula esté en la banca y no una posible alineación indebida. Con ello la sanción sería para el silbante y colorín colorado.... — david medrano felix (@medranoazteca) February 21, 2021

"La Comisión Disciplinaria oficialmente investiga un error grave del cuarto árbitro al permitir que un jugador no inscrito en la cedula esté en la banca y no una posible alineación indebida. Con ello la sanción sería para el silbante y colorín colorado...", apuntó el periodista en su cuenta de Twitter, lo que generó el enfado del antiamericanismo.

De esta manera, los antecedentes por polémicas de este tipo habrían dado un claro indicio: Liga MX no sanciona a aquellos equipos que caen en la alineación indebida. Se salvó Cruz Azul contra Toluca en el Clausura 2013 y el propio América contra Pumas UNAM en el Clausura 2017.

El tema de una alineación indebida no es nuevo en México ��



¡Hay antecedentes, aquí la muestra! ��https://t.co/Y1wHmUxDLp — Bolavip México (@BolavipMex) February 21, 2021

