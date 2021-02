Antecedentes de alineación indebida en Liga MX: ¿hubo sanciones?

El Club América derrotó 2-0 al Atlas en condición de visitante con tantos de Henry Martín y Richard Sánchez por la Jornada 7 del torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX. Sin embargo, los puntos podrían quedarse en Guadalajara ya que la organización investigará una mala inclusión por parte de las Águilas con Federico Viñas.

El reglamento es claro en este aspecto. El inciso 1 del artículo 48 resalta: "Se considerará alineación indebida la participación de un Jugador, ya sea como titular o suplente, o integrante del Cuerpo Técnico que no esté registrado en la hoja de alineación". Eso sí: el uruguayo sólamente realizó el calentamiento con los suplentes, ya que después el club se percató de la situación y lo marginaron del banco.

Lo explicamos paso a paso y con todo detalle... ��



¿Puede América perder en escritorio el partido contra Atlas? ��https://t.co/tqFxACRiY9 — Bolavip México (@BolavipMex) February 21, 2021

Antecedentes similares en Liga MX

Mientras la Liga MX investiga el caso para decidir si sancionará al América o no, aquí repasaremos algunos antecedentes de alineación indebida en la competición. Para buena noticia de las Águilas, podrán defenderse fundamentando que nunca le quitaron los puntos a un equipo por esta situación.

Cruz Azul vs Toluca - Clausura 2013

La Máquina incluyó en la lista a Alan Vidal en el banco de suplentes, pero finalmente fue Jesús Lara quien tomó su lugar. Los Cementeros ganaron 2-0, por lo que Toluca protestó por alineación indebida y la Comisión Disciplinaria decretó que no había “elemento alguno" para fallar a favor de los Diablos Rojos.

En México nunca pasa nada.



Abril de 2013. Cruz Azul enfrenta a Toluca, a la banca sale el joven Jesús Lara, en la cédula apuntaron a Alan Vidal.



Toluca protestó alineación indebida.



La Comisión Disciplinaria analizó el caso en sesión extraordinaria y resolvió que no hubo tal. pic.twitter.com/xJFN2P6JGX — Oscar I. Guevara (@OscarGuevara_TD) February 21, 2021

América vs Pumas - Clausura 2019

Las Águilas estuvieron a punto de alinear a Gerson Torres, quien había sido registrado solamente para la Sub-20 y no podía jugar en el primer equipo. La Liga MX le avisó al club que no podían hacerlo antes de que salga a calentar, por lo que lo "salvó" de ir contra el reglamento.

Cambio de último momento en nuestra alineación, iniciará @DiegoLainez10 en lugar de @Gerson108028 #HoyJuegaAmérica���� — Club América (@ClubAmerica) March 19, 2017

Puebla vs Rayadas - Liga MX Femenil

Harumi Cornejo hizo su debut en la Franja, teniendo tan solo 14 años. El artículo 23 del reglamento sostiente que jugadoras menores a 15 años no pueden participar, por lo que se trata de una alineación indebida. A pesar de que las Regiomontanas ganaron 3-2, la Comisión Disciplinaria no tomó medidas al respecto y no hubo sanción para Puebla.

��POLÉMICA EN PUEBLA��



En la #LigaMXFemenil, Harumi Cornejo de Puebla debutó el domingo algo que podría meter en problemas al club, pues la arquera nació en septiembre de 2005, por lo que cuenta con 14 años, y el reglamento especifica que las menores de 15 no podrán participar pic.twitter.com/U1ZBxoB3vC — TUDNRadio (@TudnRadio) August 17, 2020

Lee También