América aventaja a Chivas y Pumas para quedarse con Aldo Rocha

Aldo Rocha es el jugador del momento en la Liga MX. En los últimos días, se dio a conocer que el jugador del Monarcas Morelia (ahora llamado Mazatlán FC) estaría en los planes de tres equipos "grandes" del futbol mexicano: América, Chivas y Pumas. ¿Jugará en alguno de los tres?

Dos de esos tres clubes ya no serían opción para el jugador: Chivas y Pumas. Luis Fernándo Tena, entrenador del Rebaño, contó que no piensa contratar refuerzos para la próxima temporada. En cuando a la UNAM, el cuadro Universitario no sería del agrado del jugador.

¿Serán compañeros? Rocha disputa el balón con Córdova.

Así las cosas, todo indicaría que el futuro del mediocampista defensivo podría estar en el América, equipo al que le hace falta un contención con basta experiencia para cubrir aquel sector del campo de juego.

¿Cómo es la situación contractual de Rocha? El jugador queda libre a partir del 30 de junio y ya se despidió de su equipo, por lo que sería un factor más que positivo desde lo económico para que el cuadro de Coapa decida contratarlo.

Otra cuestión que seduciría a la escuadra americanista es que el elemento llegaría con continuidad de partidos, ya que en el último año disputó los 10 encuentros posibles del Clausura 2020, además de haber convertido cinco goles.

