Analizamos si el Ascenso MX sirve para la formación de los técnicos nacionales

La posible desaparición del Ascenso MX no solo dejaría ha varios jugadores sin trabajo, sino que además a varios técnicos.

A pesar de esto cabe preguntarse si la división plata del futbol mexicano sirve o no como formación para el máximo circuito de futbol de México.

Si analizamos los datos proporcionados por el diario récord, se puede decir que si ya que se no solo hay técnicos que pasaron por el Ascenso MX, sino que además la utilizan para formarse previo a estar en la máxima competición del balompié mexicano.

Por ejemplo, Antonio Mohamed comenzó en Zacatepec, Rober Dante Siboldi hizo lo propio en Dorados, el histórico Víctor Vucetich en Potros Neza y mientras que Rafael Puente Jr. lo hizo con Lobos BUAP.

A su vez, este certamen, en su actualidad, nutre de formación a once estrategas nacionales lo que es significativo ya que en la primera división no tienen lugar debido a hay extranjeros.

Por otro lado, hay una mínima diferencia de promedio de gol entre en la primera división con la segunda que de 11.1 de la primera contra el 10.3 de la segunda.

Además, no difieren mucho los planteos tácticos entre ambos certámenes ya que se utiliza 4-4-2, 4-2-3-1 y 4-3-3.

Por lo tanto, es fácil decir que el Ascenso MX es solo un lugar que no genera ingresos ya que no solo le actividad a los jóvenes que no tienen minutos en sus clubes sino que además permite a los técnicos nacionales formarse en un torneo competitivo.



