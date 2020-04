André Marín se burló del Cruz Azul y Christian Giménez le respondió con mucha altura

El COVID-19 obligó a suspender ligas de todas partes del mundo. En México, Cruz Azul lideraba la tabla de posiciones y se ergía como uno de los candidatos al título.

Lastimosamente, la pandemia detuvo su andar victorioso en otro episodio de mucha mala suerte.

André Marín aprovechó esto y quiso trollear a Christian Giménez, pero la respuesta del exfutbolista fue ejemplar. "Christian Giménez, hay que tener mala suerte y ser del Cruz Azul. En una temporada en la que todo pintaba bien, para hacer una buena Liguilla, mira lo que está pasando. La gente se estaba ilusionando y se puede suspender el torneo", aseguró el reportero.

"No es mala suerte. La pandemia es para todos. En un país donde se juega la Liguilla, todo es otra cosa. No importa quién va primero. El futbol pasa a segundo plano. Hoy hay que ser inteligente, esto va más allá de lo deportivo", respondió El Chacho.

"Creo en Cruz Azul porque se ha enfrentado a grandes equipos. Como conocedor del futbol mexicano, el desenlace se da en la Liguilla. El último campeón entró en el octavo lugar, para dar un ejemplo de esto. No le quito méritos y me encantaba cómo estaba jugando, pero no es definitorio lo que hace en la fase regular", agregó.

Sobre su hijo Santiago, el panelista reveló entre risas que "entrena todos los días. Está contento. Lo único que le llena en este momento es la eLiga MX, y encima van últimos".

