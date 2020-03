Angélica Fuentes reveló cómo la conquistó Jorge Vergara

En una entrevista con la revista Quién, Angélica Fuentes reveló cómo hizo Jorge Vergara para conquistarla y cómo hizo ella para colocar al Deportivo Guadalajara como una de las empresas más destacadas de México.

"Yo llegué a un grupo que estaba en una situación muy complicada, le di la vuelta y lo posicioné como una de las 100 empresas más importantes del país. Sé lo que hice y cómo dejé las empresas, me siento orgullosa de ese posicionamiento", explicó.

Yo no le tengo miedo al fracaso. Siempre camino con la frente en alto y el corazón abierto. Les comparto esta entrevista para la revista @Quien:https://t.co/gbxynP4NIN — Angelica Fuentes (@angelicafuentes) March 30, 2020

Más adelante admitió: "Me encantó mi relación con Jorge. Hubo mucho amor. Yo siempre decía que era los pies de las alas de Jorge. Hacíamos una mancuerna muy padre en la parte empresarial".

Angélica confesó cómo la enamoró el ex dueño de Chivas: "Fue en el verano del 2007. Nunca voy a olvidar el día que hicimos click, estábamos comiendo en un restaurante en la Ciudad de México y de pronto nos volteamos a ver y nos quedamos platicando horas y horas, cancelamos nuestras reuniones, a las 9 de la noche nos despedimos y él me dio un beso. Yo en el coche me solté gritando de emoción como niña".

Angélica Fuentes asegura que salvó a Chivas de una situación muy difícil ����https://t.co/YZk3G6NgLj pic.twitter.com/AbLLH8QUnc — Futbol Picante (@futpicante) February 29, 2020

"Ahí empezó una historia bien padre entre Jorge y yo. Yo te puedo decir que a mí me encantó mi relación con Jorge, tuvimos muchísimo amor Yo disfruté muchísimo los años en los que coincidimos Jorge y yo como pareja. Y yo no tengo más que agradecerle por mis hijas", sentenció Fuentes.

Lee También