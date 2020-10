Así quedó la tabla del Guard1anes 2020 de la Liga MX tras el empate entre América y Pumas en el Clásico Capitalino

Pocos cambios al cabo de los partidos del sábado de la jornada 13 del Guard1anes 2020 ya que Pumas y América empataron por lo que se encuentran ambos la zona de clasificación directa. Además, Tigres quedó a un punto de los Universitarios tras vencer a San Luis, mientras que Atlas se hunde solo tras perder con Necaxa.

El día comenzó en Jalisco donde los Zorros recibían a los Rayos con el objetivo mantenerse en la zona de repechaje. Sin embargo, los de Diego Cocca no pudieron contra los de Aguascalientes por lo que quedaron 13º con 13 puntos, mientras que los de Cruz Núñez logran tres puntos importantes para ser 16º y estar a una unidad de Juárez.

Por otro lado, Tigres volvió a reafirmar que es un serio candidato a quedarse con el título luego de vencer a Atlético de San Luis por 3-0. Los de Ricardo Ferretti se posicionan quintos con 23 puntos y se encuentran a uno de la zona de clasificación directa, mientras que los Potosinos son últimos de la tabla general.

Por otra parte, el Clásico Capitalino terminó en tablas en el Estadio Azteca. Pumas siempre estuvo arriba en el marcador, con goles de Vigón e Iturbe, pero América siempre logró empatarlo con las anotaciones de Benedetti y Viñas. Es por esto que los Universitario 4º y las Águilas 3º de la tabla general.

De todas maneras, la jornada 13 comenzó ayer con la victoria de Santos Laguna frente a Puebla por 2-0 y se en la zona de repechaje, mientras que León venció con polémica a Mazatlán por 2-1 y es el líder absoluto de la Liga MX.

Por último, mañana continúa la fecha la cual inicia con choque entre Toluca vs. Cruz Azul, siguen con Juárez vs. Pachuca, Querétaro vs. Rayados de Monterrey y termina con Tijuana vs. Chivas.

POS EQUIPO PJ PTS 1 LEÓN LEÓN 13 30 2 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 12 26 3 AMÉRICA AMÉRICA 13 25 4 PUMAS UNAM PUMAS 13 24 5 TIGRES UANL TIGRES 13 23 6 PACHUCA PACHUCA 12 19 7 GUADALAJARA GUADALAJARA 12 18 8 MONTERREY MONTERREY 12 17 9 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 12 15 10 PUEBLA PUEBLA 13 14 11 TOLUCA TOLUCA 12 14 12 JUÁREZ JUÁREZ 12 13 13 ATLAS ATLAS 13 13 14 TIJUANA TIJUANA 11 13 15 QUERÉTARO QUERÉTARO 12 12 16 NECAXA NECAXA 13 12 17 MAZATLÁN MAZATLÁN 13 10 18 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 13 8

