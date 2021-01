"No me quise ir": Milton Caraglio reveló cómo se dio su salida de Atlas en 2018

Luego de tener poca continuidad a lo largo del 2020, Milton Caraglio decidió abandonar al Cruz Azul para volver al último club donde fue realmente feliz: Atlas. El delantero argentino ha dejado muy en claro su cariño por la institución de Guadalajara: hizo un gran sacrificio económico para regresar en este mercado y ahora reveló que nunca se quiso ir.

Los Zorros presentaron de manera oficial al atacante de 32 años de cara al torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX y el jugador se prestó a las preguntas de la prensa. Además de hablar sobre su presente futbolístico y cómo proyecta este nuevo ciclo, dio detalles de cómo se dio su salida del club en julio de 2018 a La Máquina.

"Cuando me fui del club dejé una imagen positiva y lo tengo que volver a hacer adentro de la cancha, de otra manera no existe. En ese momento no me quise ir por el presente que vivía, pero tenemos que ser conscientes de que la posibilidad en lo personal y para el club era enorme, era lo mejor para todos", apuntó Milton Caraglio. Cabe recordar que Cruz Azul pagó 9 millones de dólares por su ficha, una cifra imposible de rechazar para Atlas.

Más adelante, el delantero destacó: "Es un desafío muy lindo (pelear por el campeonato), en el momento en el que lo podamos transformar en algo real se va a disfrutar el doble. Hay mucho trabajo por hacer, tenemos que tener los pies sobre la tierra y saber lo que nos estamos jugando. Esto no es cuestión de hablar y llenarle la cabeza a la gente diciéndoles que vamos a salir campeones; esto es partido tras partido, una situación muy complicada y vamos a ponerle el pecho".

"Agradecer la oportunidad de estar en esta institución, porque vengo a aportar mi granito de arena, y a dar toda la ayuda necesaria al equipo. Tengo mucha ilusión y muchas ganas, estoy disponible al 100 %. La presión la tenemos todos y el sacrificio lo tenemos todos, siendo delantero tengo más responsabilidad a la hora de anotar pero el grupo sabe que la responsabilidad es de cada uno", sentenció Caraglio.

