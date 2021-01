El sacrificio económico que hizo Milton Caraglio para jugar en Atlas

Luego de un año con poco protagonismo y nada de continuidad, Milton Caraglio tomó la decisión de irse de Cruz Azul para retornar al Atlas, equipo en el cual ya estuvo en la temporada 2017/18 y conquistó su corazón. Tal es así que el delantero hizo un gran sacrificio económico con tal de volver a vestirse de rojinegro, como apuntó su propio agente para ESPN.

Cristian Le Bihan explicó cómo se dio la salida del argentino de La Máquina: "Cero dinero, no hubo nada; él sólo quiere jugar y está muy agradecido con Cruz Azul. No se le pagó nada y lo que se le debía se quedó por los seis meses que le restaban de contrato. Milton se fue libre, rescindió o dejó todo lo que tenía por cobrar. No hay ningún tipo de contraprestación de dinero, de nada, ni entre Atlas y Cruz Azul, ni entre Cruz Azul y jugador. Nada".

Milton Caraglio rescindió dinero para volver al Atlas (JAM Media)

"Simplemente, el jugador se va a Atlas porque quiere jugar. Este año no fue del gusto del técnico. Los goles hablan por sí solos, él es un goleador e hizo 18 goles. Los números ahí están y las lesiones, bueno, son de un jugador de alto nivel. Su paso por Cruz Azul, creo que ha sido bueno y creo que este ultimo año merecía más minutos", reveló el representante del jugador.

Milton Caraglio fue utilizado como revulsivo en su última temporada con los Cementeros y no marcó ningún gol. Robert Dante Siboldi decidió ni siquiera darle una oportunidad en la Liguilla, donde su equipo fue humillado por el Club Universidad Nacional en Semifinales. Esto generó que el exelemento de Rosario Central desee volver al último lugar en donde fue feliz y valorado.

"Milton hace su trabajo lo mejor posible, porque le da satisfacción y le ha generado mucha felicidad a lo largo de su carrera, y así seguirá", sentenció Cristian Le Bihan. Caraglio, de esta manera, aceptó una reducción considerable de su salario con tal de volver a jugar al futbol en los Zorros en este torneo Guard1anes 2021 de Liga MX.

