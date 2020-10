Desilusiona: Atlas confirmó que no habrá grandes fichajes en 2021 y no hay ofertas por Camilo Vargas

Un nuevo año hace a una nueva ilusión, aunque el presidente de Atlas ya arrancó de la misma a sus aficionados. Los Zorros fueron uno de los equipos más flojos del Guard1anes 2020 y de hecho debieron cambiar de entrenador, pero las cosas no parecen que serán mucho mejores según el mandatario de la institución.

Pedro Portilla hizo una declaración poco popular, pero sincera. El presidente afirmó que las cosas no están para hacer grandes derogaciones de dineros y sentenció que no habrá grandes fichajes. Así las cosas, no hay muchas posibilidades que el 2021 sea mucho mejor, salvo que las actuaciones individualidades sean mucho mejores.

"Tenemos que hacer cambios, no hemos pensado en una limpia, pero sí en identificar un tema clave que es compromiso con la institución. No es momento de hablar de casos específicos porque hemos fallado en muchas zonas de la cancha”, declaró Portilla dando a entender que se han equivocado en algunas de las contrataciones de los Zorros del último tiempo.

Como todos los equipos de la Liga MX, Atlas también está atravesando un problema económico por la pandemia del coronavirus: “Estamos claros que la situación financiera no es la mejor para pensar en grandes refuerzos. La idea es encontrar como lo hemos hecho en algunos casos, gente que venga a construir una historia ganadora".

Camilo Vargas seguirá en Atlas:

Una de las fuertes versiones de los últimos días fue el de un cierto interés por parte del Inter de Milán para con Camilo Vargas. No obstante, Pedro Portilla desmintió todos los rumores: "No hemos recibido ningún comunicado, ni directamente de algún club italiano ni a través de un intermediario".

