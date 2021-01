Camilo Vargas le quitó presión a Diego Cocca y la directiva por la crisis de Atlas en el Guardianes 2021

Atlas no logra corregir el rumbo tras el mal año 2020, ya que inició el Torneo Guardianes Clausura 2021 de la Liga MX con tres derrotas consecutivas, que lo colocan en el fondo de la tabla de posiciones y de cocientes, lo cual tiene a la afición muy enojada con todos los actores de la institución.

El portero Rojinegro, Camilo Vargas, mantiene la esperanza de poder cambiar el rumbo y pidió a sus compañeros no bajar los brazos, la única manera de poder salir adelante en el torneo mexicano.

“Todos sabemos de la capacidad y el talento humano que tenemos en el plantel y con base en eso tenemos que seguir trabajando, seguir aportando desde cada posición que nos toca. Más en estos momentos cuando las cosas no están saliendo como las trabajamos. Entonces, es no bajar los brazos, seguir intentando, ya va a llegar el momento en que podamos disfrutar un buen momento”, declaró para el sitio oficial.

El guardameta Zorro consideró que la sed de revancha del plantel provocará esa necesaria mejoría. “El deseo, las ganas de salir de esta situación, creo que la actitud de todos mis compañeros ha sido para valorar. No hemos podido sacar buenos resultados, pero sin duda el deseo y las ganas que se muestran son el punto de partida para afrontar esta situación”, señaló.

Por su parte, Vargas aseguró que la directiva cumplió con las necesidades en el último mercado de fichajes, responsabilizando a los futbolistas de la dura situación y quitándole presión al entrenador Diego Cocca.

“Sin duda que se hizo un buen trabajo, ellos hicieron su parte, lo que tenían que hacer, lo que estaba dentro de sus capacidades y creo que eso es un reflejo del trabajo que ellos han plasmado en esta institución. Pero la realidad de esta situación es que somos nosotros los jugadores los responsables. Entonces, nosotros como partícipes de esto, tenemos que salir de esta situación lo más rápido posible”, afirmó.

Respecto al encuentro del domingo en la visita a Pumas UNAM, opinó que no será nada fácil: “Un partido muy difícil, es un grupo que se ha venido consolidando con su entrenador, una idea de juego demasiado clara donde si bien seguramente no estará Dinenno, creo que su memoria colectiva y su orden táctico ha sido uno de sus fuertes no solo en la campaña anterior, sino en el comienzo de esta temporada”.

Atlas disputará la cuarta jornada del Guard1anes Clausura 2021 ante Pumas en el Ciudad Universitaria, encuentro que se jugará el domingo 31 de enero a las 12:00 horas CDMX.

