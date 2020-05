Billy Donovan le dijo a Jaylen Brown que sólo duraría tres años en la NBA

Nadie sabe realmente qué le deparará el futuro a cada jugador que entrena. Por eso, es posible especular que algunos pueden llegar al más alto nivel, como también se pueden obviar algunos talentos ocultos. Sin ir más lejos, Michael Jordan no fue aceptado en el equipo de su instituto, lo que ciertamente le dio más fuerzas para convertirse en lo que fue.

Jaylen Brown es uno de los mejores jugadores de la NBA en la actualidad. Con una brillante temporada, ha sido fundamental para que Boston Celtics se encuentre clasificado a playoffs, a pesar de algunas especulaciones con respecto a su anterior campaña.

Sin embargo, según reveló Brown, Billy Donovan no le tenía demasiada confianza cuando integraba la selección Sub-18: "Jugué en ese equipo y era como uno de los mejores jugadores. Probablemente fui el mejor jugador allí. Por alguna razón, él (Donovan) no estaba tratando de jugar conmigo, y yo estaba tratando de resolverlo, porque estaba matando a todos en la práctica. Vencimos a todos por 50, así que no importaba, íbamos a ganar la medalla de oro", comenzó diciendo en The Boston Herald.

Luego, el que supo ser tercer pick del Draft 2015, contó lo que le dijo el entrenador: "Me dijo que no estaba jugando conmigo porque dijo que no jugué duro. Le dije: '¿qué quieres decir? He estado cocinando a todos'. Y él me dijo que solo estaría en la liga durante tres años porque no jugaba duro. Al instante me emocioné. Yo tenía 17 años y estaba como, '¿qué quieres decir? Soy el mejor jugador aquí".

Las palabras del actual entrenador de Oklahoma City Thunder podrían haber sido para motivar a Jaylen, ya que era un experto en tratar a jóvenes por su exitoso paso en la Universidad de Florida.

