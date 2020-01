El Clausura 2020 de la Liga MX ya está en la previa de la tercera semana y, poco a poco, el mercado de pases invernal va llegando a su fin. Y, al parecer, Roger Martínez terminará quedándose en América.

El delantero colombiano tuvo ofertas de la MLS, precisamente de Inter Miami, pero se encaprichó en ir únicamente a buscar una nueva oportunidad en Europa, donde ya jugó para Villarreal.

Ese llamado del Viejo Continente jamás llegó a Coapa y hay malestar en el futbolista. De hecho, no fue incluido por Miguel Herrera para la convocatoria del juego ante Tigres UANL.

Ante esta situación, Daniel Brailovksy, exjugador y voz autorizada para hablar de las Águilas, dejó las cosas claras sobre la relación entre la institución azulcrema y el atacante.

"Si no se quiere quedar, yo no lo quiero. Me pongo en el lugar del directivo, del técnico. Jugador que no quiere estar en mi equipo, no lo necesito tener. No le hace bien a él ni al grupo", dijo el Ruso, cansado de las idas y vueltas de Martínez.

