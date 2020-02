América jugó todo el partido con diez, perdió frente a FC. Juárez en su propia casa y en el club de Coapa explotaron, entre ellos uno de sus ídolos históricos como Daniel Brailovsky.

En La Última Palabra, el Ruso se quejó: "No me gusta que pierda América, pero hay que analizar el contexto. El VAR no se debe equivocar. Lo trajeron para que sea más justo pero no lo es, se equivoca todas las semanas".

"Termina presionando al árbitro porque a veces no tienen ni por qué llamarlo y lo llaman igual. ¡Por supuesto que perjudicó a América!", vociferó el argentino.

���� En estos momentos es imporantes que los jugadores de jerarquía apoyen a los más jóvenes del plantel����https://t.co/s6U9rwAbpT — América Monumental (@AmeMonumental) February 3, 2020

Brailovsky cuestionó la preparación de los jueces que observan las acciones en la pantalla: "Tienen que ser profesionales y saber lo que van a hacer. ¡Está mal hecho entonces! No es para que acierte dos o tres, es para que sea en todas. Si ves una mala ya está mal, no tienen nivel".

"En otros lados se equivocan en el porcentaje mínimo, aquí es el mayor", completó con respecto a lo que ocurre con esta misma tecnología en las Ligas de Europa.

