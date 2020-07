Buen cruce: Jesús Molina dejó sin palabras a Cirilo Saucedo

La Copa por México se realizó con la intención de preparar a los equipos de cara al torneo Guard1anes 2020. Afortunadamente para los neutrales, América y Chivas se cruzaron en el camino, haciendo un espectáculo bueno de ver después de todo lo vivido. Sin embargo, los fanáticos se tomaron el juego como uno oficial.

Es cierto, la frase está hecha y es real: “Los clásicos se ganan”, y no importa si se tratan o no de amistosos. Por eso, no hay que dejar de lado todo lo bueno que realizó el Rebaño Sagrado para vencer al rival de toda la vida por 4-3. Aunque, para algunos americanistas, el partido carece de valor a resultado puesto.

“Nunca vi que se diera tanta importancia a partidos de pretemporada! ¡Ojalá que en la jornada 3 se acuerden de lo que hoy se habla!”, escribió el ex-portero Cirilo Saucedo en su cuenta personal de Twitter, queriéndole restar valor a lo hecho por los dirigidos por Luis Fernando Tena.

Querido cirilo, los clásicos se ganan!!! Saludos. https://t.co/OfmkqUgc2p — Jesús Molina (@j_molina5) July 17, 2020

Lejos de mantener la misma línea, llegó la respuesta rápida de un jugador que fue titular y partícipe del partido ganado: Jesús Molina. “Querido Cirilo, ¡Los clásicos se ganan! Saludos”, expresó el mediocampista de Guadalajara, quien no recibió una contestación.

Lo cierto es que ahora Molina y sus compañeros tienen un clásico ganado en su feudo, algo que siempre es bueno poseer. Además, definirán el torneo con el mejor equipo del momento, Cruz Azul.

