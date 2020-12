¿Raúl Jiménez o Chicharito Hernández? La respuesta de Canelo Álvarez

Antes de sufrir una fractura de cráneo por chocar en el juego aéreo con David Luiz, Raúl Jiménez era el futbolista azteca que mejor momento estaba viviendo en Europa. Por sus goles, y su participación en tantos otros, el delantero surgido del América puso a Wolverhampton en boca de todos los medios de comunicación de Inglaterra y del mundo, y hasta peleó por puestos importantes en la Premier League.

Pero este deporte tiene mucha opinión, y el atacante nacido en Tepeji del Río de Ocampo es constantemente comparado con otro futbolista que contó con mucho protagonismo en la Selección de México. Hablamos de Javier Hernández, quien actualmente está en Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer pero supo defender las playeras de muchos clubes relevantes del Viejo Continente.

¿Raúl o Chicharito? Es una pregunta que suele hacerse en una plática futbolera. Esta vez, en 'You Have to Answer' fue Saúl Álvarez quien se vio obligado a inclinar por uno o por otro. Y aunque se le complicó para dar su contestación, el boxeador mostró su fanatismo por las Chivas de Guadalajara para decidir.

"Difícil de contestar... Chicharito", respondió Canelo en la sección del programa de ESPN Boxing que compartió junto con sus colegas Anthony Joshua y Callum Smith.

Otras decisiones de Canelo Álvarez

Además de inclinarse por Chicharito Hernández, el púgil mexicano puso a Muhamed Ali por encima de Mike Tyson, a Anthony Joshua sobre Tyson Fury, y prefirió una nueva pelea ante Floyd Matweather y no contra Gennady Golovkin.

Lee También