Carlos Morales reveló que se fue del Toluca porque Ricardo La Volpe no lo quería

El Toluca es una gran institución en México, repleta de títulos y de grandes historias. Su auge lo vivió a fines del siglo pasado y a comienzos de este, con una racha inédita en el club y con un futbol bellísimo.

La delantera fue su principal fortaleza: podía llegar al gol de cualquier forma debido a la enorme calidad de sus atacantes. José Cardozo y Sinha se llevaban todos los reflectores, pero también había otras figuras...

En diálogo con Bolavip, Carlos María Morales reveló que dejó ese excelente equipo debido a que el estratega Ricardo La Volpe pidió que se fuera: "Él tomó la decisión de echarme del Toluca. Tampoco quería que fuera a Pumas porque estaba Hugo Sánchez. Se presentó la oportunidad del Atlas y tomé esa decisión, y fue excelente".

En Los Zorros, El Tanque estuvo 2 años. Si bien no pudo consagrarse campeón, estuvo muy cerca y firmó grandes campañas, en donde marcó 34 goles en 91 partidos entre todas las competiciones.

Además, el uruguayo opinó sobre el mal momento del Toluca: "No están en un buen nivel y no todos los jugadores se han puesto al servicio del equipo, aunque tienen gran calidad. Han venido elementos de mucho nombre, pero que no han estado al nivel ni del club ni del futbol mexicano".

