Carlos Morales dejó todo claro acerca de la polémica con André-Pierre Gignac

Tigres UANL logró superar por 2-1 a Toluca en el partido correspondiente al repechaje del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX y se metió en los cuartos de final de la Liguilla. André-Pierre Gignac ha sido el partícipe de los dos tantos por parte del conjunto felino; sin embargo, en el segundo gol, la celebración del delantero francés se vio opacada por una polémica con Carlos Morales.

De todas maneras, el entrenador del equipo choricero platicó luego del encuentro en conferencia de prensa y dejó todo claro acerca del inconveniente con el exfutbolista de la Selección de Francia.

"Es cosa del fútbol, a lo mejor le molesto lo que dije en la semana, hace el gol y me lo grita a mí, viene y me pide disculpas, hasta ahí, no es tan grave, ni nada de eso, es fútbol", destacó el Director Técnico.

Carlos Morales aclaró la polémica con Gignac. Jam Media.

Además, el estratega se tomó un minuto para agradecer a la comisión directiva de Toluca por darle la oportunidad de hacerse cargo del equipo. Cabe destacar que el exfutbolista ingresó al banquillo de los Diablos Rojos en lugar de José Manuel de la Torre.

Con esta derrota, Los Escarlatas quedaron eliminados totalmente de la competencia y sin chances de quedarse con el título del Apertura 2020. Por su parte, los dirigidos por Ricardo Ferretti siguen en camino y se ilusionan.

